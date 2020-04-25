В Испании переломный момент борьбы с пандемией

Источник: Корреспондент.net

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Испании за последние сутки несколько выросло по сравнению со вчерашним днем. В то же время, количество тех, кто выздоровел, второй день подряд превысило количество новых заражений.

Так, за сутки 24 апреля от коронавируса умерли 378 человек. Это незначительный рост по сравнению с показателем за прошедшие сутки, когда умерли 367 человек. До этого количество летальных случаев снижалась шесть дней подряд и не превышала 500.

За сутки выявили 2944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3353 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали почти 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 22902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.