25.04.2020
В Испании переломный момент борьбы с пандемией
Источник: Корреспондент.net
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Испании за последние сутки несколько выросло по сравнению со вчерашним днем. В то же время, количество тех, кто выздоровел, второй день подряд превысило количество новых заражений.
Так, за сутки 24 апреля от коронавируса умерли 378 человек. Это незначительный рост по сравнению с показателем за прошедшие сутки, когда умерли 367 человек. До этого количество летальных случаев снижалась шесть дней подряд и не превышала 500.
За сутки выявили 2944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3353 человек.
Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали почти 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 22902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.
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