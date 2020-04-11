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11.04.2020

В Испании резкое снижение смертности от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Испании за минувшие сутки зафиксировано 510 смертей пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанского Минздрава в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что наименьший показатель с 23 марта, когда за сутки умерли 462 человека. Накануне сообщалось о 610 жертвах пандемии, позавчера – о 683 умерших.

Всего в стране выявлено почти 162 тысячи подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа в Испании зарегистрировали 4830 новых случаев заражения коронавирусом (+3%).

С начала пандемии в Испании скончались 16353 человек. Также выздоровели 59109 пациентов, что почти на 3500 больше, чем в пятницу.

При этом указано, что реальное число жертв в Испании выше, так как статистика учитывает умерших в больницах и тех, кому проводили ПЦР-тесты. Данные не включают некоторые случаи смерти в домах престарелых и частных домах испанцев.

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