В Италии более восьми тысяч жертв COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки скончались 662 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал департамент гражданской защиты Италии, сообщает ANSA в четверг, 26 марта.

Теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 8165. Накануне сообщалось о 683 умерших в Италии.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 80539 человек. За последние сутки их количество выросло на 4492. Таким образом, рост зараженных возобновился после пяти дней снижения этого показателя. Днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 3491, позавчера – 3612, в предыдущие три дня – на 4789, 5560 и 6557 человек соответственно.

Также число выздоровевших возросло на 999 человек. Всего их теперь 10361. При этом накануне сообщалось о 1036 выздоровевших.