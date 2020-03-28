В Италии число жертв COVID-19 превысило 10 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки скончались 889 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии в субботу, 28 марта.

Теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 10023. Накануне сообщалось о 969 умерших в Италии.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 92472 человек, включая жертв и выздоровевших. За последние сутки их количество выросло на 5974. Таким образом, рост зараженных остается стабильным вторые сутки подряд – накануне сообщалось о 5959 зараженных.

Также число выздоровевших за сутки возросло на 1434 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. При этом накануне сообщалось о 589 выздоровевших, а позавчера – о 999. Всего выздоровели 12384 человека.