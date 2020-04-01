В Италии число жертв COVID-19 превысило 13 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 727 человек, сообщает агентство ANSA.

Во вторник, 31 марта, было зафиксировано 837 смертей. Всего в этой стране со времени вспышки вируса зафиксировано 13 тыс. 155 летальных случаев. При этом, количество инфицированных за последние 24 часа выросло на 2 тыс. 937 человек.

В целом положительный результат на коронавирус подтвердился у 80 тыс. 572 человек.

По состоянию на сейчас 16 тыс. 847 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1 тыс. 118 человек. Общее количество тех, кто был инфицирован, выздоровел или умер от коронавируса в Италии возросло до 110 тыс. 574 человек.