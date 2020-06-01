В Италии минимум зараженных COVID с февраля

Источник: Корреспондент.net

В Италии за минувшие сутки зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с феврался месяца - лишь 178 новых случаев COVID.

"Общее количество подтвержденных случаев в целом - 233 197, прирост по сравнению со вчерашним днем ​​составляет лишь 178 случаев (самый низкий показатель начиная с 26 февраля)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних суток в стране умерли 60 человек от COVID-19, всего с начала эпидемии скончались 33 475 инфицированных.

В то же время выздоровели 158355 человек, из них 848 - за последние сутки.