01.06.2020
В Италии минимум зараженных COVID с февраля
Источник: Корреспондент.net
В Италии за минувшие сутки зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с феврался месяца - лишь 178 новых случаев COVID.
"Общее количество подтвержденных случаев в целом - 233 197, прирост по сравнению со вчерашним днем составляет лишь 178 случаев (самый низкий показатель начиная с 26 февраля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последних суток в стране умерли 60 человек от COVID-19, всего с начала эпидемии скончались 33 475 инфицированных.
В то же время выздоровели 158355 человек, из них 848 - за последние сутки.
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