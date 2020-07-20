В Италии представили электроспорткар Bandini Dora

Источник: Корреспондент.net

Итальянский автопроизводитель GFG Style презентовал новый электрический спорткар Bandini Dora.

Электрическая новинка получила двойной двигатель и батарея в 90 кВт. Общая мощность установки достигает 536 лошадиных сил.

С места до ста километров в час Bandini Dora разгоняется за 3,3 секунды, а максимальная скорость двухместного авто - 250 километров в час.

По заявлениям производителей, суперкар проезжает на одном заряде до 450 километров. Новинка выйдет в лимитированной версии.