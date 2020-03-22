В Италии рекорд по вылечившимся от коронавируса

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями, вылечилось от болезни рекордное количество человек - 952 за сутки, об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты, сообщает Европейская правда.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом коронавирус достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.