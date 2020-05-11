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11.05.2020

В Италии рекордно упал прирост заражений COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Италии зафиксирован рекордно низкий прирост числа новых заражений коронавирусом COVID-19 – за сутки выявлено 744 случая. Об том сообщает ANSA со ссылкой на данные службы гражданской обороны в понедельник, 11 мая.

Общее число заражений в Италии достигло 219 814. По этому показателю страна опустилась на пятое место в мире. Накануне было зарегистрировано 802 новых случая. А в самый тяжелый период второй половины марта суточный прирост заражений превышал 6 тысяч случаев.

Также впервые с 10 марта число тяжелых пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии упало ниже одной тысячи – до 999. Этот показатель стал снижаться с начала апреля с уровня в 4 тысячи.

Число погибших достигло 30 739 человек. За сутки умерли еще 179 человек. Накануне прирост числа жертв составил 165.

Также за сутки выздоровел 1401 человек. Общее количество тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции в Италии, теперь составляет 106 587.

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