26.02.2020
В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом
Источник: Корреспондент.net
В Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
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