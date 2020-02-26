В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).