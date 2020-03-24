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24.03.2020

В Италии вновь выросло число жертв COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки скончались 743 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, сообщает ANSA во вторник, 24 марта.

Отмечается, что число умерших чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда летальных исходов было почти 800. Теперь общее число жертв составляет 6820, более чем в два раза превышая показатели Китая. Накануне сообщалось о 601 умершем в Италии.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 69176 человек. За последние сутки их количество выросло на 3612. Днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 4789, позавчера – на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек.

Также число выздоровевших возросло на 894 человека. Всего их теперь 8326. При этом накануне выздоровели 408 человек.

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