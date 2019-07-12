В Италии вынесли приговор нацгвардейцу Маркиву

Источник: Корреспондент.net

Итальянский суд в пятницу, 12 июля, приговорил украинского Нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Маркив, у которого есть кроме украинского итальянское гражданство, находится под стражей с 30 июня 2017 года.

Как известно, украинца обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.

По версии прокуроров, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинский армии. Защита украинца обвинения отвергает, настаивая на том, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

Как отмечает издание, итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона, который был вместе с Мироновым и Роккелли у холма Карачун и выжил.