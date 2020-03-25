В Италии за сутки почти 700 новых жертв COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки скончались 683 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, сообщает ANSA в среду, 25 марта.

Теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 7503.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 74386 человек. За последние сутки их количество выросло на 3491. Днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 3612, позавчера – на 4789, в предыдущие два дня – на 5560 и 6557 человек соответственно.

Также число выздоровевших возросло на 1036 человек. Всего их теперь 9362. При этом накануне выздоровели 894 человека.