В Италии за сутки умерли 345 зараженных COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 345 человек.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, всего в стране из-за вспышки коронавируса умерли более 2,5 тысячи человек.

"За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти и 2989 случаев заражения. В предыдущий день умерли 349 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли 2503 человека", - говорится в сообщении.

В Италии на лечении находятся 26 062 пациента. 2941 пациент выздоровел. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.