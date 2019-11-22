В Италии женщина 50 лет водила автомобиль без прав

Источник: Корреспондент.net

В Италии пенсионерка около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав.

Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.

Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в 5,11 тыс. евро и арестовали автомобиль.

Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.