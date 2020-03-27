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27.03.2020

В Ивано-Франковске 10 случаев COVID-19 у больных пневмонией

Источник: Корреспондент.net

В Ивано-Франковске с помощью экспресс-тестов выявили десять случаев коронавируса. Сейчас ожидается лабораторное подтверждение результатов. Об этом в своем видеообращении в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска голова Руслан Марцинкив.

"Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на COVID-19, из них шесть – положительные. Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них четыре – положительные. Передаем их тоже лабораторию для подтверждения ", - отметил Марцинкив.

По его словам, пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двоих ", - отметил мэр.

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