В Ивано-Франковске медики заразились COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Ивано-Франковске подтверждено заражение коронавирусом COVID-19 у двух медицинских работников. Всего экспресс-тесты подтвердили инфицирование у 13 человек, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении на странице в Facebook в субботу, 28 марта.

"К сожалению, среди заболевших есть двое медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", – рассказал городской голова.

Марцинкив отметил, что всего 50 экспресс-тестов на коронавирус дали положительный результат у 13 пациентов с пневмонией (накануне сообщалось о 10 зараженных – ред.). Сейчас проводится лабораторное исследование образцов пациентов. Шестеро из них находятся в реанимации.

В двух больницах Ивано-Франковска находятся 98 пациентов с пневмониями различной степени тяжести, а также одна беременная в родильном центре и 26 детей в детской больнице.