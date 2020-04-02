В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица с подозрением на COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко.

По ее словам, у умершей была двусторонняя пневмония.

"Сегодня проводилось вскрытие. В результате вскрытия есть подозрение на двухстороннюю пневмонию. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос, что у этой женщины выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию", - отметила врач.

Бойко уточнила, что материалы для анализов на коронавирус умершей отправили в столичноый Центр общественного здоровья. Ребенка женщина родила недоношенного. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.