В Израиле полиция задержала протестующих

Источник: Корреспондент.net

В Израиле полиция задержала 50 человек на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дело которого по обвинению в коррупции слушается в суде.

"Полиция заявила о незначительных травмах у одного офицера и задержании 50 протестующих", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались тысячи людей и призвали его уйти в отставку. После завершения акции сотни протестующих пошли в центр Иерусалима, выкрикивая лозунги и блокируя движение на дорогах.

Полицейские задействовали водометы и начали задерживать протестующих.