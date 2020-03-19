19.03.2020
В Израиле ужесточили карантинные меры
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны из-за распространения коронавируса. Об этом глава израильского правительства заявил 19 марта в специальном телеобращении.
"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению", − подчеркнул Нетаньяху.
По его словам, исключение из правил возможно только для определенных групп граждан, занятых на жизнеобеспечивающих производствах.
"Все остаются дома кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях", − подчеркнул премьер-министр.
Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев, как то покупка еды и лекарств.
Кроме того, согласно указаниям Минздрава, которые теперь приняты в качестве обязательных, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места.
Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более десяти человек, в лифте можно ездить только по одному.
По последним данным, в Израиле выявили 573 случая заражения коронавирусом. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 12 человек выздоровели.
Летальных исходов не зарегистрировано.
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