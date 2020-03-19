В Израиле ужесточили карантинные меры

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны из-за распространения коронавируса. Об этом глава израильского правительства заявил 19 марта в специальном телеобращении.

"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению", − подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, исключение из правил возможно только для определенных групп граждан, занятых на жизнеобеспечивающих производствах.