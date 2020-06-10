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10.06.2020

В Кабмине объяснили, почему изменились условия МВФ

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд не согласовывал с Украиной условия программы сотрудничества. Киев просто поставили перед фактом. Об этом в среду, 10 июня, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24.

Марченко отметил, что МВФ просто уведомил украинскую власть, что условия поддержки изменили и вместо выделения 8-10 млрд долларов на 36 месяцев, Украина получит краткосрочную программу stand by.

"Никто ни на какие уступки не шел, у нас была твердая позиция, что мы за свой счет сможем профинансировать выплату гарантированного долга США в конце мая. Это компромисс, к которому мы пришли. Об изменении программы нас просто уведомили, это была позиция руководства МВФ, что мы сейчас никому не даем программу ЕFF, выбирайте stand by", - рассказал Марченко.

Как сообщалось, программа stand by предполагает выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев.

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