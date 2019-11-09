В Кабмине объяснили указ Зеленского о новостях

Источник: Корреспондент.net

В инициативе президента Владимира Зеленского о требованиях к новостям в СМИ речь не шла о том, что Кабмин будет регулировать стандарты к ним. Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

По словам Бородянского, возникло терминологическое недоразумение из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей". Он заверил, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей в медиа.

"Уважаемые журналисты, вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества", – пояснил он.

Бородянский добавил, что в законопроекте о требованиях к новостям в медиа планируют ввести понятие опасной информации, дезинформации и недостоверной информации.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что является очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", – уточнил министр.

Кроме того, правительство хочет ввести определение характера информации и обязать СМИ обозначать распространяемый контент соответственно виду.

"Введение определений характера информации, как то новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязаностью обозначать распространяемый контент согласно того вида контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", – заявил Бородянский.