В Кабмине оценили потери туризма от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Правительство Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса COVID-19 в 1,5 млрд долларов.

"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", – говорится в сообщении.

В правительстве считают, что в сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной.

"Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут Родиной", – подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым, в частности, предлагают:

1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:

- налога на добавленную стоимость;

- налога на прибыль и ЕСВ;

- земельного налога и налога на нежилую недвижимость;

2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;

3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.