В Кабмине оценили потери туризма от COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Правительство Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса COVID-19 в 1,5 млрд долларов.
"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", – говорится в сообщении.
В правительстве считают, что в сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной.
"Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут Родиной", – подчеркнули в правительстве.
Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым, в частности, предлагают:
1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:
- налога на добавленную стоимость;
- налога на прибыль и ЕСВ;
- земельного налога и налога на нежилую недвижимость;
2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;
3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.