23.08.2019
В Кабмине останутся два нынешних министра - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В будущем правительстве могут получить должности два действующих министра.
По данным издания, министром финансов останется Оксана Маркарова, а глава МВД Арсен Аваков пойдет на повышение - получит пост вице-премьера (по силовым вопросам).
Также сообщается, что премьером станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции – Ирина Венедиктова (№9 в списке Слуги народа).
При этом собеседники издания отмечают, что распределение портфелей - не окончательное и может измениться.
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