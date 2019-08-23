В Кабмине останутся два нынешних министра - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В будущем правительстве могут получить должности два действующих министра.

По данным издания, министром финансов останется Оксана Маркарова, а глава МВД Арсен Аваков пойдет на повышение - получит пост вице-премьера (по силовым вопросам).

Также сообщается, что премьером станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции – Ирина Венедиктова (№9 в списке Слуги народа).

При этом собеседники издания отмечают, что распределение портфелей - не окончательное и может измениться.