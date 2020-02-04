В Кабмине прогнозируют проблемы для экономики

Источник: Корреспондент.net

Министерство экономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году из-за структурных дисбалансов и накопленных проблем. Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

"Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будут несколько сдерживать рост экономики в целом", - говорится в документе.

Также в министерстве сообщили, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году оцениваются на уровне 3,3%. Как отмечается в сообщении, темпы роста почти совпадают с показателем 2018 года (3,4%), в то же время изменились драйверы этого роста.

Так, существенно замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - до 1,6% в целом по 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение.

"Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Однако высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг", - говорится в документе.