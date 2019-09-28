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28.09.2019

В Кабмине прокомментировали новый рейтинг Украины

Источник: Корреспондент.net

Повышение рейтинга Украины означает повышение доверия к стране и восстановление экономики. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава правительства прокомментировал повышение кредитным рейтинговым агентством Standard & Poor's рейтинга Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а также повышение рейтинга по национальной шкале с "uaВВB" до уровня "uaА".

"Прогноз - стабильный. Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется", - написал Гончарук.

Премьер-министр уверен, что это открывает хорошие перспективы для страны.

"В перспективе это значит, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны. В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается",- утверждает Гончарук.

Он также заверил, что Кабмин продолжит "держать темп" на укрепление экономики путем проведения реформ.

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