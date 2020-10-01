В Кабмине рассказали, когда экономика вернется к росту

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине прогнозируют, что экономика Украины вернется к росту в конце четвертого квартала 2020 года. В то же время усиление карантина приведет к возобновлению падения ВВП. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В документе отмечается, что самое большое негативное влияние от карантинных мер для украинской экономики наблюдалось во II квартале 2020 года, когда ВВП упал на 11,4%

"В дальнейшем ожидается постепенное восстановление динамики производства ведущих отраслей экономики, что будет влиять на динамику инвестиций, экспорта и потребительский спрос домохозяйств", - говорится в отчете.

Также ожидается, что фискальная политика после внесенных изменений в бюджет, будет стимулировать рост за счет наращивания расходов сектора общего государственного управления.

Прогнозируется, что дальнейшее смягчение карантинных ограничений и их дальнейшее снятие, смягчение монетарной политики позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года (в четвертом квартале).

"Но в случае если ограничения будут усиливаться, экономика вернется к нисходящей динамике", - говорится в обзоре. Там также отметили, что в этом случае что динамика сформирует W-траекторию на графике.