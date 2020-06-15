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15.06.2020

В Кабмине рассказали о роли префектов в Украине

Источник: Корреспондент.net

В Украине после принятия соответствующего законодательства введут институт префектов, наделенный полномочиями приостанавливать решения облсоветов. Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в понедельник, 15 июня.

"Об институте префектов много говорят, я хочу прокомментировать эту ситуацию... окончательное завершение реформы децентрализации состоится в следующем году и ее завершение будет зависеть от принятия парламентом соответствующих изменений в Конституцию, а также некоторых других законов, которые будут регулировать эту ситуацию, речь может идти о законе о префектах", - сказал Чернышев на пресс-конференции "100 дней работы правительства - отчет Минрегиона".

Роль префектов будет заключаться в надзоре за решениями областных советов, подчеркнул министр.

"Планируется, что префект будет иметь полномочия приостанавливать отдельные решения областного совета в случае определенных споров действующего законодательства, но это будет потом в судебном порядке урегулировано", - продолжил Чернышев.

"Префекты появятся после принятия закона о префектах. Сейчас мы работаем над новым административно-территориальным устройством нашего государства и готовим проведение местных выборов в октябре на базе этого нового устройства", - резюмировал глава Минрегиона.

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