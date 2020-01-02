В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители

Источник: Корреспондент.net

В Мариуполе неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погром в кафе, о чем свидетельствует видео на YouTube.

В ролике можно увидеть, как неизвестные врываются в заведения и начинают все крушить на своем пути- холодильники с напитками и алкоголем, а также мебель и посуду.

В момент нападения на кафе в заведении находилось примерно десять человек. С выкриками "С Новым годом!" разбойники прыскали газовым баллончиком на людей, а некоторых избивали. Пострадали три посетителя и сотрудница кафе, которая поранилась осколками стекла.

"Женщина получила травму лица от осколков разбитого стекла", - отметили в полиции и заявили об открытии уголовного производства.

На видео голос за кадром сообщает, что данная акция – это якобы подарок от Святого Николая ребенку, который мечтает, чтобы папа бросил выпивать в подобных заведениях.

"Новогодняя сказка от Нацдружин", - гласит подпись к видео.

Однако представители Нацдружин и глава местной ячейки Нацкорпуса Антон Требухов отрицают причастность организаций к нападению.