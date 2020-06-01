01.06.2020
В карантин безработными стали 250 тысяч украинцев
Источник: Корреспондент.net
С начала карантина безработными в Украине стали почти 250 тысяч граждан, сообщили в понедельник, 1 июня, в Госслужбе занятости.
С 12 марта служба зарегистрировала 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191 253 начали получать помощь по безработице.
Только за минувшую неделю количество безработных выросло на 16,6 тысяч человек и на данный момент составляет 511 267 человек, что почти на 69% больше, чем годом ранее.
Всего помощь по безработице получают почти 425 тысяч украинцев.
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