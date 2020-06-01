В карантин безработными стали 250 тысяч украинцев

Источник: Корреспондент.net

С начала карантина безработными в Украине стали почти 250 тысяч граждан, сообщили в понедельник, 1 июня, в Госслужбе занятости.

С 12 марта служба зарегистрировала 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191 253 начали получать помощь по безработице.

Только за минувшую неделю количество безработных выросло на 16,6 тысяч человек и на данный момент составляет 511 267 человек, что почти на 69% больше, чем годом ранее.

Всего помощь по безработице получают почти 425 тысяч украинцев.