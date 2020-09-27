В Карпатах выпал первый снег

Сейчас в хранилищах уже 27 млрд кубометров газа. До отопительного сезона планируют закачать еще по меньшей мере миллиард кубометров.

С утра пятницы хасиды уезжали с нейтральной территории, на которой они провели несколько суток. На данный момент иностранцев там не осталось.

Если депутаты откажутся внести изменения в ранее принятое постановление, то вся ответственность за срыв переговоров будет на Верховной Раде, подчеркнул Кравчук.

За сутки в столице обнаружили 400 заболевших коронавирусной инфекцией. Столице стремительно приближается к отметке в 20 тысяч.

Отпуск лекарств по электронному рецепту в Украине начнется поэтапно. Первый отпуск стартует уже в следующем году. Какие препараты можно будет получить?

На одном из предприятий столицы прозвучал взрыв. Травмировано два человека. Правоохранительные органы изучают и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования из городов, которые уже не находятся в "красной" зоне. Приобрести билеты на 22 поезда можно будет с 21 сентября.

Местные "власти" перевели еще почти 30 населенных пунктов на режимное водоснабжение или подвоз воды.

За месяц розничная торговля выросла на 2,2%. При этом темпы роста все же замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.

В постановлении Рады можно прописать другую дату выборов, а для их проведения в ОРДЛО создать временное международное правительство, считает Фокин.

Лидеры стран в телефонном режиме поговорили о борьбе с пандемией, а также о ситуации на Донбассе и возможной либерализации визового режима.

В ЕС пообещали макрофинансовую помощь Украине еще в мае, но до сих пор денег так и не дали. Ждут действий МВФ.

Сейчас в Украине под пациентов с коронавирусом выделено 36 тысяч коек, дополнительно могут выделить еще 16 тысяч.

Уже второй месяц подряд банковая система остается прибыльной после того, как в июне были получены убытки.

За восемь месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВСУ отработали элемент управления сосредоточенным огневым ударом. Поражение осуществлялось из РСЗО Ольха и Ураган по объектам в глубине обороны противника.

Главы МИД Украины и Венгрии провели интенсивные переговоры, во время которых достигли ряда договоренностей, в частности, о работе трех межправительственных групп.

Повторное введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры, подчеркнул главный санврач.

Украину поделили на карантинные зоны по новым критериям. Красная зона уменьшилась до двух городов, а Киев перешел в желтую зону.

Миру не хватает взаимодействия, единства и солидарности, что привело уже к миллиону жертв от COVID-19, считает Антониу Гутерриш.

Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

На заседании обсудили проблемы, которые мешают выполнению договоренностей, достигнутых во время последней встречи лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

С места катастрофы уже забирают обломки самолета с помощью крана. Их отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Пострадавший в сознании и смог рассказать подробности крушения. Он пытался потушить горевшего рядом друга, однако, вскоре тот погиб.

Температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С).

Директор НАБУ посетовал на отсутствие реакции в государственных органах на дело о коррупции в Окружном административном суде Киева.

Быстрее всего инфекция распространяется в Харьковской области - там почти 500 новых инфицированных за день.

"В Карпатах 26-27 сентября, в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С). Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег", - говорится в сообщении.

На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье, 27 сентября, выпал первый снег, сообщает Украинский гидрометцентр.

Интернет-ресурс «vecherka.news» © 2020 Все права защищены. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей