В Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки

Источник: Корреспондент.net

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.