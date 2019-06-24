24.06.2019
В Казахстане произошли взрывы на арсенале
Источник: Корреспондент.net
В Казахстане на военном арсенале рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов.
На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов, – говорится в сообщении.
На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.
Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.
Местные СМИ сообщают, что Арыси эвакуируют жителей. Ведутся пожарные работы.
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