В Казахстане произошли взрывы на арсенале

Источник: Корреспондент.net

В Казахстане на военном арсенале рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов.

На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов, – говорится в сообщении.

На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Местные СМИ сообщают, что Арыси эвакуируют жителей. Ведутся пожарные работы.