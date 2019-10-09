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09.10.2019

В КГГА разъяснили ситуацию с тарифами на отопление

Источник: Корреспондент.net

Власти Киева прокомментировали информацию о повышении тарифов на отопление с 2020 года, сообщает УП в среду, 9 октября.

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, до конца года тарифы повышаться не будут.

"Этот проект расчетов, который КП Киевтеплоэнерго подало на рассмотрение НКРЭКУ, касается только стоимости одной составляющей – стоимости производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Даже если этот проект будет утвержден, то это не повлияет на конечную цену для потребителя", - утверждает чиновник.

В пресс-службе КГГА пояснили, что в проекте в тариф заложили средства на закупку необходимого запаса мазута для внештатных ситуаций и стоимость кассового разрыва, возникшего из-за несоответствия рыночной и тарифной цены на газ, после повышения цены на газ в прошлом году.

Отмечается, что если НКРЭКУ одобрит проект расчетов, то Киевтеплоэнерго сможет инициировать изменение тарифа для населения, куда может включить эту измененную составляющую – экономически обоснованную цену производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

После этого предприятие будет вынуждено пройти все этапы подготовки и обсуждения изменения тарифа для населения и только после одобрения его на общественном обсуждении сможет обращаться в НКРЭКУ, чтобы этот проект рассмотрела комиссия.

В пресс-службе отметили, что теплопоставщик сейчас работает в убыток и просит средства на капремонты из бюджета, поскольку стоимость ремонтов в тарифе не заложена.

У Пантелеева напомнили, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа, а КП живет только на 20%, в которые входят зарплаты, амортизация, содержание штата и аварийные и мелкие ремонты сетей и т.п.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что часть населения не платит за коммунальные услуги.

Как сообщалось, Киевтеплоэнерго инициирует повышение тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6%, или на 285,82 грн/Гкал до 1 тыс. 250,01 грн/Гкал.

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