30.03.2020
В Киев из Южной Кореи доставили тесты на COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Для борьбы с коронавирусом в Украине прибыл самолет с ПЦР-тестами. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram в понедельник, 30 марта.
Сообщается, что из южнокорейского Сеула в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен по инициативе Офиса президента.
Новости раздела
Украина
30.03.2020
В декларации нового главы МОЗ нашли три миллиона
У нового министра здравоохранения не задекларировано недвижимое имущество, в то же время у его жены есть квартира и паркоместо.
Украина
30.03.2020
В Черновцах скончался больной коронавирусом
В городской больнице №1 Черновцов умер пациент, инфицированный коронавирусом. Мужчине было 84 года.
Украина
30.03.2020
В Киев из Южной Кореи доставили тесты на COVID-19
В Украину из Южной Кореи прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления коронавирусами.
Украина
30.03.2020
Нацбанк снизил официальный курс доллара
Курс американской валюты упал на 12 копейки до 28,06 гривен, а евро подорожал на шесть копеек.
Украина
30.03.2020
Рада поддержала "антиколомойский" закон
Принятие данного закона является ключевым требованием МВФ к Украине по новой программе сотрудничества.
Украина
30.03.2020
Коронавирус в Украине: последние данные
Еще утром было сообщено о 480 подтвержденных случаях коронавируса. За короткий период прирост составил 68 человек.
Украина
29.03.2020
Кабмин хочет временно урезать зарплаты чиновникам
В правительстве выступили с предложением, чтобы чиновники получали половину зарплаты, а главам госпредприятий и госкомпаний урезали зарплату на 30%.
Украина
29.03.2020
В Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19
За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.
Украина
29.03.2020
Сутки в ООС: 15 обстрелов, двое раненных
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения, в результате чего были ранены два бойца ВСУ.
Украина
29.03.2020
Из Китая в Украину летит самолет с масками
Гуманитарный груз с противоэпидемическими средствами из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.
Украина
29.03.2020
В Киеве вылечились двое больных коронавирусом
Со вчерашнего дня было выявлено еще восемь больных. Среди них 11-летний ребенок. Киевляне с легкой формой болезни лечатся дома.