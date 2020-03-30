В Киев из Южной Кореи доставили тесты на COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Для борьбы с коронавирусом в Украине прибыл самолет с ПЦР-тестами. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram в понедельник, 30 марта.

Сообщается, что из южнокорейского Сеула в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен по инициативе Офиса президента.