В Киев привезли первые тесты на коронавирус

Источник: Корреспондент.net

Киев получил первые быстрые тесты на диагностирование коронавируса SARS-CoV-2.

"Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

Он также анонсировал, что оборудование же для экспресс-тестирование в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели.

"Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и Борисполе. Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19", - пояснил мэр.