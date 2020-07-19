В Киеве анонсировали ограничение движения

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в период с 20 по 23 июля возможны ограничения дорожного движения из-за приезда в столицу президента Швейцарии Симонетты Соммаруги. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Так, с понедельника в Киеве возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Отметим, президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эти функции выполняют коллективно все члены Федерального совета. Президент избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета и имеет в основном представительские функции.

Ранее сообщалось, о чем будут говорить на встрече президент Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруги.