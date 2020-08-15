В Киеве антирекорд по COVID: 232 новых случая

Источник: Корреспондент.net

В Киеве за прошедшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 232 новых случая СOVID-19, один человек умер. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный", - сообщил он.

По данным Кличко, среди больных - 122 женщины, 94 мужчины, 16 детей.

Среди заболевших вчера 27 пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40, в Днепровском – 34, и в Дарницком районе - 33.

Общее число зафиксированных в столице случаев заражения составляет 10 392. Из них 151 человек умер, 3373 - выздоровели.