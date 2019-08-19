В Киеве авто влетело в толпу людей

Источник: Корреспондент.net

Вечером в понедельник, 19 августа на перекрестке в Киеве Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в толпу пешеходов. Отмечается, что серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого около 18:05.

По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов.

Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Также по инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону.

Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

На месте продолжают работать правоохранители, на место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.