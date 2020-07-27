В Киеве дали свет в трех обесточенных районах

Источник: Корреспондент.net

Электроснабжение Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева возобновилось после устранения повреждений оборудования на ТЭЦ-5.

По ее данным, потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.

Ранее компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что обесточенные Печерский и Соломенский районы по состоянию на 19.50 запитаны к резервной сети, ведутся работы по возобновлению постоянной схемы энергоснабжения.