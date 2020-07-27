27.07.2020
В Киеве дали свет в трех обесточенных районах
Источник: Корреспондент.net
Электроснабжение Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева возобновилось после устранения повреждений оборудования на ТЭЦ-5.
По ее данным, потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.
Ранее компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что обесточенные Печерский и Соломенский районы по состоянию на 19.50 запитаны к резервной сети, ведутся работы по возобновлению постоянной схемы энергоснабжения.
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