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23.03.2020

В Киеве еще четверо заболевших коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в понедельник, 23 марта, подтвердили коронавирус у четверых людей, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших Covid-19, выросла в столице до 28 человек", - написал он а Facebook.

По словам мэра, среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии, и 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что из-за угрозы возможного быстрого распространения инфекции он обратился к МВД с просьбой усилить контроль над соблюдением киевлянами, особенно прибывающими в Украину из-за рубежа, суровых ограничительных мер, а также выполнение предприятиями и учреждениями мер по организации дистанционной работы сотрудников.

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