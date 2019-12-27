Найти

27.12.2019

В Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост

Источник: Корреспондент.net

В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", – написал городской голова.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Новый Шулявский мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. После этого и прошли испытания.

Новости раздела
Украина
27.12.2019
Кабмин упрощает работу суда присяжных
Правительство предлагает возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности.
Украина
27.12.2019
Кабмин упростил монетизацию льгот на коммуналку
С 1 января 2020 года льготники смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.
Украина
27.12.2019
В Стамбуле корабль из Одессы протаранил набережную
Судно под флагом Либерии врезалось в берег под прямым углом. Босфор временно закрыт для судоходства.
Украина
27.12.2019
В Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост
Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу на этой неделе, строители без выходных работают днем и ночью.
Украина
27.12.2019
У Зеленского отреагировали на решение КСУ
Команда президента будет выполнять решение Конституционного суда, но подготовит новый законопроект.
Украина
27.12.2019
АЗС продолжают снижать цены на топливо
Бензин и дизильное топливо за один день подешевели на 20-60 копеек. Цены стали снижать после требования Зеленского.
Украина
27.12.2019
В Администрации морских портов Украины идут обыски
Следственные действия также проводят по месту жительства должностных лиц госпредприятия в Киеве, Одессе и Одесской области.
Украина
26.12.2019
Дело Майдана: Генпрокуратура провела следственный эксперимент
Следственный эксперимент был призван подтвердить показания свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы Украина с места, где стояли беркутовцы.
Украина
26.12.2019
НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка
Финансовый регулятор впервые получил победу в суде по определению связанных с Приватом компаний.
Украина
26.12.2019
НБУ побил рекорд по покупке валюты за день
Финансовый регулятор на межбанке в четверг купил $700 млн - это рекордный показатель для этого года.
Украина
26.12.2019
Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете
В Минфине назвали факторы, из-за которых бюджет недополучил более 6% доходов. Курс гривны назван первым.
Украина
26.12.2019
Кабмин объявил войну нелегальным АЗС
Премьер дал поручение фискалам и правоохранителям до 9 января закрыть все нелегальные заправки в Украине.
У Зеленского отреагировали на решение КСУ | В Стамбуле корабль из Одессы протаранил набережную