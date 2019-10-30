В Киеве ликвидировали источники радиации

Источник: Корреспондент.net

В столице ликвидировали два очага радиационного излучения в помещении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает пресс-служба ЦГО имени Бориса Срезневского

"Проведено изъятие двух подозрительных предметов с признаками источников ионизирующего излучения, которые помещены в защитный контейнер и транспортированы спецавтомобилем в определенное место", - говорится в сообщении.

После окончания работ проведено дозиметрическое обследование помещений лабораторного корпуса и прилегающей территории; превышений допустимых уровней МЭД и плотности потока бета-излучения не зафиксировано.

Угрозы персоналу обсерватории и окружающей среде нет.