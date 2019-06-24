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24.06.2019

В Киеве маршрутку закидали "коктейлями Молотова"

Источник: Корреспондент.net

На окраине Киева неизвестные средь бела дня подожгли маршрутку "коктейлями Молотова", сообщает Информатор. Инцидент произошел около 13:30 в понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра.

Отмечается, что группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутку на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород. Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями, и, предварительно, обошлось без пострадавших. В столице ввели план "Перехват".

По словам очевидцев, к маршруткам подбежали пять человек, разбили стекло со стороны водителя и кинули туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После этого скрылись.

На видео можно увидеть, что нападавших было как минимум шестеро. На месте работают правоохранители. Детали случившегося выясняются.

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