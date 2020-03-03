В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на мосту Патона во вторник, 3 марта, произошел прорыв теплотрассы, в результате чего в Днепр хлынули потоки горячей воды. Соответствующие видео появились в соцсетях.

В свою очередь столичные власти сообщили, что инцидент произошел сегодня в 14:40 и аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм.

"Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня. В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет приостановлена около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки", – говорится в сообщении и отмечается, что трубопровод был введен в эксплуатацию в 1962 году.

Движение транспорта на мосту Патона на время ремонтных работ не ограничивается.