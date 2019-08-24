В Киеве начался Марш защитников Украины

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в субботу, 24 августа, после официального Марша достоинства, который прошел в честь Дня независимости Украины, начался Марш защитников, сообщают УкраїнськіНовини.

Отмечается, что 11 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников Украины по случаю Дня независимости в центре Киева. Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко.

Колонну Марша защитников возглавляют семьи павших героев. Участники пройдут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.

Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

По данным организаторов, всего на Марше ожидается около 10 тысяч людей.

Также зафиксировали первую машину из колонны Автомайдана.