24.08.2019
В Киеве начался Марш защитников Украины
Источник: Корреспондент.net
В Киеве в субботу, 24 августа, после официального Марша достоинства, который прошел в честь Дня независимости Украины, начался Марш защитников, сообщают УкраїнськіНовини.
Отмечается, что 11 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников Украины по случаю Дня независимости в центре Киева. Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко.
Колонну Марша защитников возглавляют семьи павших героев. Участники пройдут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.
Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.
По данным организаторов, всего на Марше ожидается около 10 тысяч людей.
Также зафиксировали первую машину из колонны Автомайдана.
Новости раздела
Украина
24.08.2019
Советник Трампа пытается не допустить покупку Китаем украинского "Мотор Сич"
Джон Болтон считает, что получение контроля над предприятием по производству авиационных двигателей может дать Китаю доступ к важным технологиям в сфере обороны, пишет WSJ.
Украина
24.08.2019
Исполнение гимна превратили в перформанс
В течение шести минут гимн успели исполнить в акапельном, симфоническом, народном и рэп-вариантах. А завершением стало выступление Тины Кароль на крыше здания.
Украина
24.08.2019
Елизавета II, Макрон и Трамп поздравили Зеленского
По случаю Независимости Украины президента Владимира Зеленского поздравили лидеры стран мира.
Украина
24.08.2019
Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания
"Большая семерка" подтвердила готовность помогать Украине на пути реформ.
Украина
24.08.2019
Украина празднует 28 День независимости
В этот день 28 лет назад Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. С тех пор страна развивается в статусе независимого государства.
Украина
24.08.2019
На саммите G7 обсудят Украину - Меркель
Канцлер Германии заявила, что ситуация в Украине станет одной из важных тем встречи "Большой семерки". Также она отметила, что вопрос возвращение России в группу не актуален.
Украина
24.08.2019
В Киеве начался Марш защитников Украины
Альтернативное официальному шествие началось на Майдане Незалежности сразу после Марша Достоинства.
Украина
24.08.2019
Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию
Глава Европейского Союза раскритиковал предложение пригласить на саммит "Большой семерки" Россию, и отметил, что лучше в следующий раз пригласить Украину.
Украина
24.08.2019
День памяти защитников: в ОП объяснили дату
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников будут отмечать именно 29 августа.
Украина
24.08.2019
Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры
Президент заявил, что с объявлением кандидатуры премьер-министра дальше тянуть нельзя. Он также заявил, что выбирает из двух людей, но имен не назвал.