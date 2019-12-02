В Киеве новая стрельба: введен план Перехват

Источник: Корреспондент.net

В одном из киевских кафе произошла стрельба, в результате которой ранения получили несколько человек. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

В частности, инцидент произошел в кафе Баку на улице Антоновича, 88. Конфликт возник между несколькими иностранцами, которые открыли огонь из травматического оружия.

"Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. Иностранцы - гости из бывших южных республик Советского Союза", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета. Полиция ввела оперативный план Сирена.