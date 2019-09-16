В Киеве облили кислотой 30 машин

Источник: Корреспондент.net

В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро Славутич.

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.