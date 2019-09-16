16.09.2019
В Киеве облили кислотой 30 машин
Источник: Корреспондент.net
В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро Славутич.
"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.
Новости раздела
Украина
16.09.2019
Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ
Украина осуждает совершение террористического акта, в ходе которого могли пострадать мирные жители.
Украина
16.09.2019
В Киеве облили кислотой 30 машин
В ЖК Заречный, Славутич, Ривьера кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей.
Украина
16.09.2019
В Минэкономразвития назвали приоритеты в работе
Министр Милованов заявил, что ведомство сосредоточится на реформе рынка труда, привлечении инвестиций, рынке земли и экспорте.
Украина
15.09.2019
Бюджет-2020: минимальная зарплата на 550 грн выше
Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.
Украина
15.09.2019
Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ
В своей речи Понтифик сказал, что рад за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких.
Украина
15.09.2019
Моряки завершили обучение на катерах Island
Корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности, отметили в посольстве.
Украина
15.09.2019
Станица Луганская: когда откроют новый мост
Новый мост в Станице Луганской планируют открыть 27 ноября. Сейчас украинская сторона асфальтирует дорогу, ведущую в мосту.
Украина
15.09.2019
Госбюджет-2020: на культуру выделят 8,6 млрд грн
Из этих денег 2 млрд грн предназначены на развитие общественного вещания, еще 1,3 млрд грн - на развитие кино и театров.
Украина
15.09.2019
Децентрализация: что планируют у Зеленского
Местные выборы проведут после окончания реформы децентрализации - закончить ее планируют уже к весне.
Украина
14.09.2019
Кучма: Макрон и Меркель будут склонять Зеленского к уступкам Путину
Президента Украины будут уговаривать на неприемлимые компромиссы, в частости - провести в "ЛДНР" выборы без какого-либо контроля со стороны Киева, считает Кучма.