В Киеве объявили штормовое предупреждение

Источник: Корреспондент.net

16 февраля погода в Киеве ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что такая погода будет держаться до утра 17 февраля.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.