23.08.2020
В Киеве под посольством Беларуси проходит акция
Источник: Корреспондент.net
В Киеве активисты образовали живую цепь солидарности с белорусским народом от Посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Незалежности.
Отмечается, что акция проходит под лозунгом "Путь к свободе", а длина живой цепи составляет около двух километров.
Участники акции, среди которых много молодежи, держатся за руки. Люди празднично одеты, многие в вышиванках, окутаны в бело-красно-белые и сине-желтые флаги. Некоторые из них нарисовали белорусскую символику на лице.
Киевляне и гости города приветствуют участников цепи солидарности - водители автомобилей сигналят им, а пешеходы машут руками и указывают на сердце.
Организаторами акции, которая в целом продлится около часа, является Global Freedom Way, Движение Салидарнасьци "Разам" и Global Ukraine.
Новости раздела
Украина
23.08.2020
В Украине празднуют День государственного флага
Украинский желто-голубой флаг имеет древние корни. Впервые он упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли.
Украина
23.08.2020
В Украине меньше двух тысяч новых случаев COVID-19
Коронавирусом болеют почти 51 тысяча украинцев. За последние сутки их количество выросло почти на 2 тысячи.
Украина
23.08.2020
Катастрофа МАУ: обнародованы данные самописцев
Эксперты сообщили, что изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков. Влияние второй ракеты проанализировать невозможно.
Украина
23.08.2020
ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс Нептун
Приказ министра обороны определил определили основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса, технические условия и общие требования к нему.
Украина
23.08.2020
В Киеве под посольством Беларуси проходит акция
Активистов с флагами Украины и Беларуси приветствуют водители автомобилей, которые сигналят им, а также пешеходы.
Украина
22.08.2020
Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом
Статистика говорит о том, что коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, отметил Владимир Труш.
Украина
22.08.2020
Киево-Святошинский район попал в оранжевую зону
В Киевской области больницы "второй волны" уже готовятся к приему пациентов с коронавирусом.
Украина
22.08.2020
Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"
После возвращения из отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.
Украина
22.08.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом
Лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.
Украина
21.08.2020
НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого
Несмотря на сложные отношения ведомств, последние полгода "стали едва ли не самыми конструктивными" в работе САП и НАБУ, говорят в бюро.
Украина
21.08.2020
Елена Зеленская рассказала об излечении от COVID
Первая леди две недели лечилась от коронавирус и неделю еще была в больнице с сыном. А на полное восстановление ушло больше месяца.